tvN lance une émission de téléréalité sur la boxe avec Ma Dong-seok

ⓒ tvN

La chaîne tvN a annoncé mercredi que son émission de téléréalité sur la boxe « I Am Boxer », conçue et présentée par l’acteur Ma Dong-seok, sera diffusée à partir du 21 novembre.





« I Am Boxer » se présente comme un programme de survie spectaculaire autour de la boxe entièrement imaginé par Ma Dong-seok. Via ce programme, l’artiste, star mondiale du cinéma d’action et directeur d’une salle de boxe depuis 30 ans, ambitionne de redonner ses lettres de noblesse à la boxe sud-coréenne.





Pour ses débuts dans une émission de téléréalité, Ma Dong-seok endossera le rôle de maître, tandis que le chanteur Kim Jong-kook et l’animateur Dex officieront en tant que présentateurs. Sur le ring, les téléspectateurs pourront retrouver notamment les acteurs Jang Hyuk, Julien Kang et Yuk Jun-seo.