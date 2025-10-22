Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

tvN lance une émission de téléréalité sur la boxe avec Ma Dong-seok

#News Show-biz l 2025-10-24

Musique coréenne

ⓒ tvN
La chaîne tvN a annoncé mercredi que son émission de téléréalité sur la boxe « I Am Boxer », conçue et présentée par l’acteur Ma Dong-seok, sera diffusée à partir du 21 novembre.

« I Am Boxer » se présente comme un programme de survie spectaculaire autour de la boxe entièrement imaginé par Ma Dong-seok. Via ce programme, l’artiste, star mondiale du cinéma d’action et directeur d’une salle de boxe depuis 30 ans, ambitionne de redonner ses lettres de noblesse à la boxe sud-coréenne.

Pour ses débuts dans une émission de téléréalité, Ma Dong-seok endossera le rôle de maître, tandis que le chanteur Kim Jong-kook et l’animateur Dex officieront en tant que présentateurs. Sur le ring, les téléspectateurs pourront retrouver notamment les acteurs Jang Hyuk, Julien Kang et Yuk Jun-seo.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >