Le thriller « Proxy CSAT » de Tving prévu pour 2026

La plateforme de streaming sud-coréenne Tving a annoncé mercredi que sa série originale « Proxy CSAT », avec Bae Hyun-sung et Cha Kang-yoon en têtes d’affiche, sera diffusée l’année prochaine.





« Proxy CSAT » est un thriller criminel qui se déroule dans le milieu scolaire. L’intrigue suit Kang Gun-tae, un étudiant boursier issu d’un milieu défavorisé, major de sa promotion dans un prestigieux lycée privé. Ce dernier, incarné par Cha Kang-yoon, se retrouve contraint de passer l’examen national d’entrée à l’université (CSAT) à la place d’un maître-chanteur, Nam Jae-yeop joué par Bae Hyun-sung, qui connaît un secret compromettant sur lui.





Plusieurs acteurs expérimentés figurent également dans le casting. Les téléspectateurs pourront ainsi retrouver Uhm Ji-won, Park Hyuk-kwon ou encore Baek Ji-won.