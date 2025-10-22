Aller au menu Aller à la page

Korean
Français

Le thriller « Proxy CSAT » de Tving prévu pour 2026

#News Show-biz l 2025-10-24

ⓒ AWESOME.ENT, VIBEactors
La plateforme de streaming sud-coréenne Tving a annoncé mercredi que sa série originale « Proxy CSAT », avec Bae Hyun-sung et Cha Kang-yoon en têtes d’affiche, sera diffusée l’année prochaine.

« Proxy CSAT » est un thriller criminel qui se déroule dans le milieu scolaire. L’intrigue suit Kang Gun-tae, un étudiant boursier issu d’un milieu défavorisé, major de sa promotion dans un prestigieux lycée privé. Ce dernier, incarné par Cha Kang-yoon, se retrouve contraint de passer l’examen national d’entrée à l’université (CSAT) à la place d’un maître-chanteur, Nam Jae-yeop joué par Bae Hyun-sung, qui connaît un secret compromettant sur lui.

Plusieurs acteurs expérimentés figurent également dans le casting. Les téléspectateurs pourront ainsi retrouver Uhm Ji-won, Park Hyuk-kwon ou encore Baek Ji-won.
