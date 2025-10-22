NMIXX publie son premier album studio « Blue Valentine »

ⓒ JYP Entertainment

NMIXX vient de franchir une nouvelle étape avec la sortie de son tout premier album complet.





Le 13 octobre, le girls band a dévoilé « Blue Valentine » ainsi que le titre phare éponyme, sept mois après son précédent mini-album « Fe3O4: FORWARD ». Cette fois encore, les six membres affichent une maturité grandissante et une énergie capable de raviver l’enthousiasme du public K-pop.





Avec cet opus, la série « Fe3O4 » s’achève pour laisser place à un nouveau chapitre. « Blue Valentine » explore les émotions ressenties sur la « Blue Valentine Stage », une étape symbolique de son voyage vers MIXXTOPIA, l’univers imaginaire propre à NMIXX.





La chanson principale décrit le moment où les émotions se croisent, quand un cœur refroidi tente de raviver la flamme. Entre sonorités synthétiques mélancoliques, riffs de guitare et alternance de rythmes boom bap, le morceau dégage une intensité à la fois moderne et sensible.





L’album réunit douze titres, dont « O.O Part 1 (Baila) » et « O.O Part 2 (Superhero) » qui réinventent son tube de début « O.O » à travers deux styles distincts. C’est un clin d’œil à son ADN musical, le « MIXX POP », un style où plusieurs genres s’entrelacent dans un même titre.





NMIXX ne compte pas s’arrêter là. Il donnera ses premiers concerts en solo les 29 et 30 novembre, une occasion de prouver, une fois encore, la polyvalence qui fait sa signature.