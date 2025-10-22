« WE GO UP » : le nouveau chapitre audacieux de BABYMONSTER

ⓒ YG Entertainment

BABYMONSTER fait son grand retour, bien décidée cette fois à ne plus seulement jouer, mais à changer les règles du jeu !





Avec son deuxième mini-album « WE GO UP », le girls band phénomène de YG Entertainment a ouvert un nouveau chapitre de son ascension, débordant d’énergie et de confiance. A peine trois mois après sa dernière sortie, le groupe signe l’un des retours les plus rapides de la scène K-pop, déclenchant aussitôt une vague d’enthousiasme dans le monde entier.





Dès les premières notes, le titre phare éponyme impose calmement son identité. Les cuivres du début, les raps précis et les envolées vocales des membres créent une énergie qui monte sans relâche. Derrière cette production soignée se lit la volonté des filles qui avancent désormais à leur propre rythme.





Le succès est déjà au rendez-vous. Le clip de « WE GO UP » s’est immédiatement hissé à la première place des tendances mondiales sur YouTube, confirmant la puissance du groupe auprès d’un public international. Avec plus de dix millions d’abonnés, BABYMONSTER s’impose désormais comme la nouvelle « reine de YouTube ». L’album s’est également hissé en tête du classement mondial d’iTunes, marquant un excellent départ et laissant augurer une belle progression pour la suite.