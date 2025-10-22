MEOVV revient plus intense que jamais avec « BURNING UP »

ⓒ THE BLACK LABEL

MEOVV signe un retour éclatant, plus fort et plus sûr que jamais.





Après avoir élargi son univers musical en mai dernier avec son premier EP intitulé « MY EYES OPEN VVIDE », le girls band revient cinq mois plus tard avec son nouveau single numérique, « BURNING UP », qui porte bien son nom.





Cette chanson de genre jersey club fait battre le rythme cardiaque. Elle réveille la passion et célèbre cette envie d’avancer sans hésiter vers ce que l’on veut vraiment. Les paroles franches et le beat percutant traduisent la volonté de MEOVV d’avancer sans trembler.





Dans son clip, l’énergie du titre prend vie entre un petit restaurant de rue et un magasin d’électroménager, où s’alternent la chaleur brûlante et la fraîcheur apaisante. Les tenues jouent elles aussi sur le contraste entre été et hiver, tandis que la performance sous la pluie offre l’un des moments les plus intenses de la vidéo.





MEOVV expliquait que « BURNING UP » reflète pleinement son énergie » et « ne ressemble à aucun de ses morceaux précédents ». Avec ce retour, les filles montrent qu’elles ont envie d’explorer, d’oser et de faire vibrer la scène K-pop à leur manière.