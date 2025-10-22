Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

HWASA dit au revoir dans son nouveau titre « Good Goodbye »

#News Show-biz l 2025-10-25

Musique coréenne

ⓒ P NATION
HWASA revient avec une nouvelle chanson d’adieu, douce et sincère.

Le 15 octobre, la chanteuse a dévoilé « Good Goodbye », un titre né d’une question simple mais touchante : une « bonne séparation » est-elle vraiment possible ?

Dans cette ballade, elle évoque les souvenirs d’un amour passé, empreints d’une douceur qui résiste à la douleur, tout en souhaitant le bonheur de l’autre. HWASA a elle-même participé à l’écriture des paroles et de certaines mélodies, ajoutant à la chanson une sincérité toute personnelle.

Le titre existe également en version arrangée avec l’ensemble Duomo, tandis qu’un quatuor à cordes enrichit la texture sonore et lui donne davantage de relief.

Dans le clip, HWASA partage l’écran avec l’acteur Park Jung-min, incarnant un couple séparé. Leur jeu tout en retenue et la justesse des émotions renforcent l’atmosphère mélancolique du morceau. La prestation vocale de HWASA, pleine de nuances et d’émotion contenue, a d’ailleurs été saluée pour sa finesse.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >