HWASA dit au revoir dans son nouveau titre « Good Goodbye »

HWASA revient avec une nouvelle chanson d’adieu, douce et sincère.





Le 15 octobre, la chanteuse a dévoilé « Good Goodbye », un titre né d’une question simple mais touchante : une « bonne séparation » est-elle vraiment possible ?





Dans cette ballade, elle évoque les souvenirs d’un amour passé, empreints d’une douceur qui résiste à la douleur, tout en souhaitant le bonheur de l’autre. HWASA a elle-même participé à l’écriture des paroles et de certaines mélodies, ajoutant à la chanson une sincérité toute personnelle.





Le titre existe également en version arrangée avec l’ensemble Duomo, tandis qu’un quatuor à cordes enrichit la texture sonore et lui donne davantage de relief.





Dans le clip, HWASA partage l’écran avec l’acteur Park Jung-min, incarnant un couple séparé. Leur jeu tout en retenue et la justesse des émotions renforcent l’atmosphère mélancolique du morceau. La prestation vocale de HWASA, pleine de nuances et d’émotion contenue, a d’ailleurs été saluée pour sa finesse.