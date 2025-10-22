Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

HIGHLIGHT fête ses 16 ans avec « RAINBOW », une chanson pour ses fans

#News Show-biz l 2025-10-25

Musique coréenne

ⓒ Around Us Entertainment
HIGHLIGHT célèbre son 16e anniversaire avec un titre tout spécial !

Le boys band a dévoilé « RAINBOW », une nouvelle chanson écrite comme un message de remerciement à ses fans, toujours présents depuis ses débuts. Ce morceau marque sa première sortie depuis près de six mois, après le mini-album « From Real to Surreal » paru en avril dernier.

Au cours du premier semestre, HIGHLIGHT avait déjà connu un véritable succès avec « Chains », le titre phare de son sixième mini-album, qui a marqué un nouveau sommet dans sa carrière. Le groupe vient également de terminer sa tournée asiatique « RIDE OR DIE », passée par Séoul, Taipei, Macao, Manille, Tokyo, Bangkok et Kuala Lumpur, où chaque concert s’est joué à guichets fermés.

Depuis leurs débuts, le 16 octobre 2009, les membres continuent de s’imposer comme l’un des groupes emblématiques de la K-pop. Leur complicité sur scène, leurs performances vocales solides et leur constance artistique au fil des années font de « RAINBOW » bien plus qu’un simple single, mais une façon sincère de remercier ceux qui les accompagnent depuis seize ans.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >