HIGHLIGHT fête ses 16 ans avec « RAINBOW », une chanson pour ses fans

HIGHLIGHT célèbre son 16e anniversaire avec un titre tout spécial !





Le boys band a dévoilé « RAINBOW », une nouvelle chanson écrite comme un message de remerciement à ses fans, toujours présents depuis ses débuts. Ce morceau marque sa première sortie depuis près de six mois, après le mini-album « From Real to Surreal » paru en avril dernier.





Au cours du premier semestre, HIGHLIGHT avait déjà connu un véritable succès avec « Chains », le titre phare de son sixième mini-album, qui a marqué un nouveau sommet dans sa carrière. Le groupe vient également de terminer sa tournée asiatique « RIDE OR DIE », passée par Séoul, Taipei, Macao, Manille, Tokyo, Bangkok et Kuala Lumpur, où chaque concert s’est joué à guichets fermés.





Depuis leurs débuts, le 16 octobre 2009, les membres continuent de s’imposer comme l’un des groupes emblématiques de la K-pop. Leur complicité sur scène, leurs performances vocales solides et leur constance artistique au fil des années font de « RAINBOW » bien plus qu’un simple single, mais une façon sincère de remercier ceux qui les accompagnent depuis seize ans.