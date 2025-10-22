YB entame sa tournée « Remastered 3.0 Transcendent » pour fêter ses 30 ans

DEE Company

Le légendaire groupe de rock YB se prépare à célébrer ses trente ans de carrière avec une grande tournée nationale.





Le coup d’envoi sera donné les 22 et 23 novembre à la Jangchung Arena à Séoul, avec le spectacle « YB Remastered 3.0 Transcendent », première étape d’un voyage musical à travers le pays.





Mené par Yoon Do-hyun, YB a su traverser trois décennies sans jamais perdre sa passion ni son authenticité. Cette tournée a été imaginée comme un remerciement adressé à ses fans fidèles et au public coréen, pour ces trente années de partage autour de la musique.





Yoon a confié vouloir aller à la rencontre du plus grand nombre, promettant de se rendre « partout où le calendrier le permettra » pour retrouver cette connexion si particulière avec le public.