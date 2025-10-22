Xdinary Heroes clôture sa tournée mondiale avec un concert au Jamsil Indoor Stadium

JYP Entertainment

Le groupe de rock de JYP Entertainment, Xdinary Heroes, franchit une nouvelle étape de sa carrière.





Le 4 octobre, l’agence a annoncé la tenue du concert « Xdinary Heroes ‘Beautiful Mind’ World Tour FINALE in SEOUL ». D’après l’affiche publiée, le groupe se produira du 21 au 23 novembre au Jamsil Indoor Stadium, dans le district de Songpa à Séoul.





Ce rendez-vous aura une valeur toute particulière. Pour les membres, il s’agira de leur toute première montée sur cette scène emblématique. Ce final marquera également la fin de leur tournée mondiale « Beautiful Mind », qui les a conduits à travers quatorze villes pour un total de dix-huit concerts.





Après avoir fait vibrer les publics du monde entier, Xdinary Heroes s’apprête à retrouver ses fans locaux avec une énergie débordante, prêt à clore cette aventure sur une note spectaculaire.