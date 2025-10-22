MINHO de SHINee donnera un fanmeeting en décembre à Séoul

SM Entertainment

MINHO, membre emblématique du boys band SHINee, terminera l’année en beauté aux côtés de ses fans.





Les 13 et 14 décembre, il tiendra son fanmeeting « 2025 BEST CHOI’s MINHO “Our Movie” » au gymnase Hwajeong de l'Université Korea à Séoul. Comme le suggère le titre, l’artiste promet de partager avec son public des moments aussi mémorables qu’un film, pour un final d’année tout en émotion.





En parallèle, MINHO poursuit sa carrière sur les planches avec la pièce « Waiting for Waiting for Godot », une œuvre hommage à Samuel Beckett et à son célèbre « En attendant Godot ». Il y incarne le rôle de Val avant de rejoindre le petit écran dans la nouvelle émission de divertissement de SBS, « Rising Eagles », dont la première est prévue le 29 novembre. Dans ce programme, il conduit l’équipe de basket en tant que capitaine, confirmant encore une fois sa polyvalence et son énergie sur tous les terrains.