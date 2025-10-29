« Happy Hour » de Park Jin-young sera dévoilé le 5 novembre

ⓒ JYP Entertainment

Park Jin-young, figure iconique de l’industrie musicale sud-coréenne, va bientôt faire son retour sur la scène musicale. Selon l’annonce faite hier par JYP Entertainment, sa maison de disques, l’artiste dévoilera son nouveau single intitulé « Happy Hour », le 5 novembre prochain.





Pour son premier projet depuis près d’un an et son titre « Easy Lover », il s’est entouré de la chanteuse et compositrice Kwon Jin-ah, qui participe également au morceau en featuring.





La veille de l’annonce officielle, JYP Entertainment avait révélé sur ses réseaux sociaux un avant-goût du concept du single. Ces visuels mettent en scène Park Jin-young dans différentes situations du quotidien professionnel : endormi au bureau, préparant un café instantané ou encore observant ses collèges.