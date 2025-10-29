Quand SEVENTEEN et les Schtroumpfs ne font qu’un

ⓒ PLEDIS Entertainment

Le groupe de K-pop SEVENTEEN s’apprête à dévoiler un clip musical totalement inédit mettant en scène les emblématiques Schtroumpfs dans son titre à succès « God of Music ». Pledis Entertainment, l’agence du groupe, a annoncé hier ce partenariat avec Peyo Company, détentrice des droits de ces petits personnages bleus.





Le clip est attendu pour le mois prochain. Les fans ont déjà pu avoir un avant-goût de cette version collaborative le 23 octobre. En effet, un teaser a été mis en ligne sur la chaîne YouTube officielle des Schtroumpfs, révélant les silhouettes de treize nouveaux personnages Schtroumpfs sur fond de mélodie de « God of Music ». Pour rappel, SEVENTEEN est composé de treize membres.





Pledis Entertainment a expliqué les origines de ce projet : « Cette vidéo a été conçue à partir du constat que la date de naissance des Schtroumpfs et la date de sortie de ‘God of Music’ coïncident toutes deux au 23 octobre, et que ces entités partagent les valeurs de coexistence. »