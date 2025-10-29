Roméo et Juliette à Sineuju

Cette semaine, « Invité du mercredi » vous propose de partir à la rencontre de Roméo et Juliette. Attention, nos jeunes amoureux ne vivent pas à Vérone en Italie mais à Sineuju en Corée du Nord. Quant à leur entremetteur, il s’agit d’un Français qui s’appelle... Nicolas Gaudemet. Le lauréat du prix Jules-Renard du premier roman 2019 avec « La fin des idoles » est de retour cet automne avec « Nous n’avons rien à envier au reste du monde ».





ⓒ Nicolas Gaudemet

Pour nos auditeurs de KBS WORLD qui n’ont pas encore eu l’occasion de lire son dernier ouvrage, notre invité vous le présente. Il nous explique ensuite comment il a pu se documenter sur le royaume ermite, notamment sur le mode de vie de ses habitants. Cet expert de l’intelligence artificielle (IA) nous livre aussi son point de vue sur l’utilisation de cet outil dans la création. Rencontre !