BTS prépare une tournée mondiale exceptionnelle pour 2026

Le groupe de K-pop BTS se prépare à faire son grand retour sur scène avec une tournée mondiale exceptionnelle après avoir retrouvé sa formation complète depuis la fin du service militaire de tous ses membres. Selon Bloomberg, citant des sources proches du dossier, le septuor envisage d’organiser environ 65 concerts à travers le monde l’année prochaine. Cette tournée, qui serait la plus importante de l’histoire du groupe, comprendrait plus de 30 dates rien qu’en Amérique du Nord.





Le dernier membre du groupe à avoir terminé son service militaire est Suga, de retour à la vie civile en juin dernier. Depuis, les Bangtan Boys se sont consacrés à la préparation d’un nouvel album en collaboration avec leur label BigHit Music. Ce projet, le premier album complet du groupe depuis six ans, devrait voir le jour fin mars 2026.





Le label a toutefois fait preuve de prudence face à ces informations. Il a déclaré que « le calendrier et l’ampleur de la nouvelle tournée mondiale n’ont pas encore été finalisés. »