« Dear.X » : un web-roman avec pour héros le groupe KiiiKiii

Le groupe féminin KiiiKiii devient le héros d’un web-roman qui sera publié à partir du 4 novembre sur KakaoPage, a annoncé mardi Kakao Entertainment.





Cette fiction suit les aventures des cinq membres du groupe – Jiyu, Yisol, Sui, Haeum et Kiya – qui se retrouvent projetées dans un monde parallèle et doivent résoudre une quête pour retourner dans leur univers d’origine. Le roman est signé Kim Bbang, l’écrivaine derrière « Tomorrow’s Number One », le web-roman original qui a inspiré le drama à succès « Lovely Runner ». L’œuvre comptera 53 épisodes.





Pour accompagner cette sortie, une nouvelle chanson intitulée « To Me From Me », qui reprend l’univers narratif de l’histoire, sera également dévoilée. Et le 12 novembre, les fans pourront aussi découvrir un livre audio du prologue et de l’épilogue du roman, enregistré par les membres de KiiiKiii.