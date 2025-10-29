« Nice to Not Meet You » : Lee Jung-jae et Lim Ji-yeon en têtes d’affiche

ⓒ Artist company

« Nice to Not Meet You », le nouveau drama du lundi et mardi de tvN, met en vedette Lee Jung-jae et Lim Ji-yeon. La star de « Squid Game » y incarne Lim Hyun-joon, un acteur devenu célébrité nationale grâce à une série policière, mais qui rêve désormais de se réinventer dans des rôles romantiques. Son acolyte, quant à elle, interprète Wi Jung-shin, une journaliste mutée de la section politique à la section divertissement, qui ne s’intéresse pas à la culture populaire mais découvre progressivement le charme de Lim Hyun-joon.





Loin de son visage grave de Seong Gi-hun dans « Squid Game », Lee Jung-jae retrouve le public avec une allure plus joviale et légère. Un choix assumé par l’intéressé : « Mes projets précédents avaient une certaine gravité, donc je voulais faire quelque chose de plus léger, pétillant et amusant. Quand l’opportunité s’est présentée, je l’ai saisie sans hésiter », a-t-il déclaré mardi lors de la conférence de presse en ligne de présentation de l’œuvre.





Même son de cloche du côté de Lim Ji-yeon qui offre également une nouvelle facette d’elle-même dans ce drama. « J’ai souvent joué des personnages sombres ou traversant des épreuves difficiles, donc je voulais prendre part à un projet plus léger et joyeux, qui correspond à mon âge », a-t-elle expliqué en conférence de presse.





Concernant les questionnements sur la différence d’âge entre Lee Jung-jae (53 ans) et Lim Ji-yeon (35 ans), qui formeront un couple à l’écran, les deux acteurs les ont balayés. Lee Jung-jae a plaisanté en expliquant que « malgré la différence d’âge, elle le maltraite énormément ! » Lim Ji-hyeon a renchéri en avouant « se sentir plus à l’aise qu’avec n’importe quel autre partenaire de son âge. »





« Nice to Not Meet You » sera diffusé à partir du 3 novembre à 20h50 sur la chaîne tvN. La série comptera au total 16 épisodes.