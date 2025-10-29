Aller au menu Aller à la page

« Pro Bono » : Jung Kyung-ho devient avocat pour un nouveau drama

#News Show-biz l 2025-10-31

ⓒ Management Allum
L’acteur Jung Kyung-ho va faire son retour sur le petit écran en fin d’année dans « Pro Bono ». La chaîne tvN a annoncé hier que son nouveau drama du week-end, qui explore l’univers d’une équipe dédiée à l’intérêt public au sein d’un grand cabinet d’avocats, sera diffusé pour la première fois en décembre.

Jung Kyung-ho y incarne Kang Da-wit, un ancien juge devenu malgré lui avocat spécialisé dans les affaires pro bono. A ses côtés, So Ju-yeon interprète Park Ki-bbeum, une avocate débutante qui se plonge en profondeur dans les affaires qui la passionnent.

« Pro Bono » s’inscrit dans la lignée des dramas judiciaires sud-coréens qui allient critique sociale et divertissement, un genre dans lequel tvN excelle tout particulièrement.
