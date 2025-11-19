Lee Chan-won ouvre un nouveau chapitre avec son deuxième album « Chanran »

ⓒ TN Entertainment

Lee Chan-won a fait son grand retour avec la sortie de son deuxième album complet, intitulé « Chanran ».





Deux ans après son premier album « ONE », le chanteur de trot sud-coréen est revenu avec douze titres, dont la chanson principale « Today, for Some Reason ». Ce disque explore une large palette de styles, du country pop à la ballade empreinte de nostalgie automnale. Avec sa voix chaleureuse, il y délivre des messages de réconfort, de confession, de souvenirs et d’espoir.





La titre phare, composé par Jo Young-soo et écrit par Roy Kim combine des éléments de pop et de country, un style nouveau pour Lee Chan-won. La mélodie légère et les paroles tendres s’allient à l’énergie lumineuse de sa voix pour créer une chanson que toutes les générations peuvent apprécier.





L’opus, minutieusement préparé, réunit un impressionnant line-up de collaborateurs : le compositeur Jo Young-soo en a assuré la production générale, tandis que Roy Kim, Kim Eana, Rocoberry, Lee Yoo-jin, Han Gil, 5Talent et Lee Kyu-hyung ont chacun participé à son élaboration, renforçant ainsi sa qualité artistique.