« SUMMER MOON », le webtoon en collaboration avec ILLIT, s’étend à six pays

ⓒ NAVER WEBTOON

Le girls band ILLIT poursuit son aventure, cette fois dans l’univers des webtoons ! Sa collaboration avec HYBE Original Story, intitulée « SUMMER MOON: THE QUPRIDS », prend son envol à l’international, avec une publication dans six pays.





Disponible sur la plateforme mondiale de Naver Webtoon, « SUMMER MOON » a été traduit en plusieurs langues, dont l’anglais, le japonais, le thaïlandais, l’indonésien et le chinois. La série a été mise en ligne le 20 octobre aux États-Unis, à Taïwan et en Thaïlande, puis le 21 octobre au Japon et en Indonésie. La version française, elle, sera disponible courant novembre.





L’histoire raconte les aventures de cinq lycéennes ordinaires, soudain transformées en « magical girls » à l’approche d’un festival scolaire baptisé « SUMMER MOON ». Cette K-fantasy, pleine d’humour, d’amitié et d’un brin de magie, révèle tout le charme sincère et audacieux d’ILLIT. Les héroïnes du webtoon s’inspirent directement des membres du groupe.





Dès sa sortie, « SUMMER MOON » a suscité un véritable engouement chez les fans internationaux, nombreux à réclamer une version officielle dans leur langue. Face à cet enthousiasme, l’agence HYBE a accéléré le lancement global.





Un responsable de HYBE a expliqué que la société comptait « poursuivre la création de synergies entre artistes et récits, afin d’offrir aux fans de nouvelles expériences de divertissement autour de ses IP narratives. »