Hearts2Hearts dévoile son tout premier mini-album « FOCUS »

Hearts2Hearts est revenu avec une énergie renouvelée !





Le 20 octobre, le girls band a tenu un showcase pour célébrer la sortie de son premier mini-album, intitulé « FOCUS ». Cet opus comprend six titres aux styles variés, dont la chanson principale éponyme et le single « STYLE », sorti en juin dernier.





Le titre phare « FOCUS » repose sur un genre house, mis en valeur par un riff de piano vintage. Les paroles décrivent, avec une touche de sensualité, cet état où toute l’attention se concentre sur l’être aimé. KENZIE, déjà autrice du titre de début « The Chase » et du single remarqué « STYLE », a signé une nouvelle fois les paroles de ce morceau.





Lors du showcase, Jiwoo a confié que ce projet représentait une étape importante pour le groupe : « Comme il s’agit de notre premier mini-album, nous avons voulu affirmer encore plus notre couleur. « The Chase » montrait nos débuts, « STYLE » nous a permis de nous rapprocher du public, et avec « FOCUS », nous voulons capter tous les regards et révéler pleinement notre identité. »