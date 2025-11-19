Aller au menu Aller à la page

Korean
Français

VVUP lance sa nouvelle ère musicale avec « House Party »

#News Show-biz l 2025-11-01

Musique coréenne

ⓒ egoENT
VVUP signe son grand retour avec une image entièrement repensée et convie ses fans à une fête surréaliste !

Le 22 octobre, le girls band a dévoilé « House Party », un titre extrait de son premier mini-album attendu pour novembre. Ce morceau, au croisement de la synthpop et de la house, marie des sonorités électroniques raffinées à un rythme entraînant.

Avec « House Party », le groupe a amorcé une nouvelle orientation artistique : musique, performances, visuels, tout a été repensé pour annoncer une nouvelle ère. Ce titre marque le début d’un nouveau récit qu’il poursuivra à travers son mini-album attendu le mois prochain.

Depuis ses débuts, VVUP s’est imposé avec des morceaux comme « Doo Doom Chit », « Locked On », « Ain’t Nobody » et « Giddy Boy », qui ont révélé son aisance sur scène. Son premier single « Locked On » s’est hissé dans les classements K-POP sur iTunes aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les filles ont même foulé les scènes du KCON à Hong Kong et au Japon, un exploit rare pour un groupe encore tout jeune.
