Lee Chang-sub revient en solo avec un mini-album tout en émotion

ⓒ Fantagio

Le 22 octobre, Lee Chang-sub, membre du boys band BtoB, a dévoilé son deuxième mini-album solo, intitulé « ENDAND », un projet empreint d’une sensibilité plus profonde.





A travers ce disque, l’artiste évoque la séparation que chacun traverse un jour, mais y glisse aussi un message d’espoir, comme une étoile qui continue de briller. En cinq titres, le vocaliste exprime sa maturité musicale et sa volonté de continuer à rayonner, fidèle à lui-même. L’album s’enrichit de collaborations avec plusieurs artistes reconnus tels que Lyn, Seo Dong-hwan et Lee Mu-jin, qui en ont renforcé la qualité musicale.





Le titre phare « Trickle Down » est une ballade qui compare le bruit de la pluie au vide laissé par la personne aimée et aux souvenirs du passé. La voix profonde et délicate du chanteur s’y mêle à une mélodie rythmée et à des paroles d’une douce mélancolie, pour un résultat à la fois apaisant et poignant. Le morceau a été produit par Lee Mu-jin, apportant une nouvelle alchimie entre les deux artistes.





En parallèle de cette sortie, Lee Chang-sub lancera sa tournée nationale « EndAned ». La série de concerts débutera les 7, 8 et 9 novembre au gymnase de Jangchung à Séoul, avant de passer par Incheon, Daejeon, Gwangju, Daegu, Busan et Suwon.