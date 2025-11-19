Aller au menu Aller à la page

LUCY annonce son huitième concert exclusif « LUCID LINE » en novembre

#Infos concerts l 2025-11-01

Musique coréenne

Mystic Story
Le groupe de rock LUCY retrouvera bientôt ses fans sur scène ! Du 7 au 9 novembre, le quatuor tiendra son huitième concert exclusif intitulé « LUCID LINE » à la Ticketlink Live Arena du Parc olympique de Séoul.

« LUCID LINE », qui signifie « ligne claire et lumineuse », évoque le lien qui unit LUCY et son public : comme une multitude de lignes qui se rejoignent pour former une seule lumière, la musique devient ce fil qui les relie.

Ce spectacle s’inscrit dans la continuité de leur septième mini-album « Line », sorti le 30 octobre. Le groupe y présentera en live les nouvelles chansons de cet opus, promettant un moment à la fois énergique et empreint de sincérité.
