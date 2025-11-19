Aller au menu Aller à la page

WOODZ donnera son premier concert solo après son service militaire

#Infos concerts l 2025-11-01

Musique coréenne

EDAM Entertainment
Après une longue attente, WOODZ retrouvera enfin son public !
 
Les 29 et 30 novembre, il donnera son premier concert solo depuis la fin de son service militaire, au gymnase de Jamsil à Séoul. Intitulé « 2025 WOODZ PREVIEW CONCERT : index_00 », l’événement marquera son retour sur scène près de deux ans après la série de concerts « OO-LI », dont la dernière date s’était tenue au même endroit en janvier 2023.

Pendant son service, WOODZ est resté au cœur de l’actualité musicale. Sa chanson « Drowning », qu’il avait lui-même écrite, a refait surface dans les classements, décrochant même la première place dans plusieurs émissions musicales. Le titre continue de figurer parmi les meilleures positions des charts. Son single numérique « I’ll Never Love Again », sorti le mois dernier, a également conquis de nombreux auditeurs, confirmant la force tranquille de l’artiste avant son grand retour sur scène.
