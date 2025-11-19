Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Ailee prépare un concert de Noël plein d’émotions

#Infos concerts l 2025-11-01

Musique coréenne

Concept K Company
C’est la veille de Noël qu’Ailee retrouvera ses fans pour un concert exceptionnel au KBS Arena Hall à Séoul. Intitulé « 2025 AILEE CHRISTMAS CONCERT : Last Christmas », l’événement marquera son premier concert solo depuis près de deux ans, après sa tournée nationale « I AM : COLORFUL ».

Le titre « Last Christmas » reflète la volonté de l’artiste d’offrir le plus beau concert de fin d’année. Ailee, qui a l’habitude de partager cette période festive avec ses fans, avait regretté de ne pas pouvoir monter sur scène l’an dernier. Cette fois, elle promet un moment chaleureux à savourer en couple, entre amis ou en famille.

Le public pourra redécouvrir ses plus grands succès, de « Heaven » et « I Will Show You » à « I Will Go to You Like the First Snow ». Elle interprétera aussi en live les titres de son mini-album « Memoir », sorti en mars, dont la chanson principale « MMI » et les morceaux « Illusion » et « Meaning ». 
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >