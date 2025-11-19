Aller au menu Aller à la page

Les deux Coréennes, six ans après

#Invité du mercredi l 2025-11-05

Séoul au jour le jour

Chai Seh-lynn est l’auteure de « Deux Coréennes ». Publié chez Buchet-Chastel en 2019, ce livre est sorti dès l’année suivante en chinois, puis en coréen en 2021, et en anglais en 2022. 

ⓒ Chai Seh-lynn
Comme elle le dit à la page 142, « Lorsqu’un événement est en cours, le deuil est impossible à faire », les nord-Coréens continuent de fuir leur pays et nos « Deux Coréennes », elles, continuent de rencontrer le public international. 

ⓒ Chai Seh-lynn
Cette histoire poignante d’une réfugiée nord-coréenne, racontée par une sud-Coréenne qui vit en Angleterre, a été traduite en tchèque en 2024 et cette année en néerlandais. 

ⓒ KBS WORLD
Chai Seh-lynn est notre nouvelle invitée de la semaine. Elle nous raconte ce qui l’emmène cet automne à Séoul, ce qu’est devenue Ji-hyun - l’héroïne de son ouvrage - ainsi que de leurs projets. 
