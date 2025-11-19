Les deux Coréennes, six ans après

Chai Seh-lynn est l’auteure de « Deux Coréennes ». Publié chez Buchet-Chastel en 2019, ce livre est sorti dès l’année suivante en chinois, puis en coréen en 2021, et en anglais en 2022.





ⓒ Chai Seh-lynn

Comme elle le dit à la page 142, « Lorsqu’un événement est en cours, le deuil est impossible à faire », les nord-Coréens continuent de fuir leur pays et nos « Deux Coréennes », elles, continuent de rencontrer le public international.





ⓒ Chai Seh-lynn

Cette histoire poignante d’une réfugiée nord-coréenne, racontée par une sud-Coréenne qui vit en Angleterre, a été traduite en tchèque en 2024 et cette année en néerlandais.





ⓒ KBS WORLD

Chai Seh-lynn est notre nouvelle invitée de la semaine. Elle nous raconte ce qui l’emmène cet automne à Séoul, ce qu’est devenue Ji-hyun - l’héroïne de son ouvrage - ainsi que de leurs projets.