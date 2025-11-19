Aller au menu Aller à la page

BOYNEXTDOOR et « Tom et Jerry » : une collaboration inattendue entre K-pop et animation

#News Show-biz l 2025-11-05

Musique coréenne

ⓒ KOZ Entertainment
Le groupe de K-pop BOYNEXTDOOR s’apprête à sortir un single digital spécial au Japon. Son agence KOZ Entertainment a annoncé hier que le boys band dévoilera « SAY CHEESE! » le 10 novembre, une chanson créée pour célébrer le 85e anniversaire de la série de courts-métrages animés américaine « Tom et Jerry ».

« SAY CHEESE! » est un morceau dynamique de style rock’n’roll qui met en lumière l’amitié entre meilleurs amis. Il utilise la relation unique entre Tom et Jerry, à la fois rivaux et duo légendaire, comme métaphore d’un jeu de poursuite plein d’énergie. Cette collaboration est née de l’invitation spéciale reçue par BOYNEXTDOOR en février dernier. Le groupe avait participé à l’événement commémoratif du 85e anniversaire de « Tom et Jerry », organisé au siège de Warner Bros au Japon.
