RIIZE organise une exposition pour célébrer la sortie de « Fame »

ⓒ SM Entertainment

Le groupe masculin RIIZE présentera une exposition spéciale du 16 au 30 novembre au Ilmin Museum of Art de Séoul pour célébrer la sortie de son nouveau single « Fame ». Intitulée « Silence: Inside the Fame », elle explore les coulisses du parcours de croissance du groupe. Fidèle au thème du nouveau morceau, elle met en lumière les aspects méconnus de l’évolution des six membres, à travers des photographies et des installations médiatiques.





L’accès à l’exposition se fait uniquement sur réservation. Les fans intéressés peuvent consulter les réseaux sociaux officiels de RIIZE pour obtenir plus de détails sur les modalités de réservation et les horaires de visite.