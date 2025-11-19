Baekhyun prépare un concert à Las Vegas en janvier 2026

ⓒ INB100

Le chanteur sud-coréen Baekhyun se produira en concert le 17 janvier 2026 au Dolby Live de Las Vegas aux Etats-Unis. C’est ce qu’a annoncé mardi son agence INB100. Le spectacle intitulé « BAEKHYUN LIVE [Reverie] in Las Vegas » marquera une étape importante dans la carrière internationale de l’artiste.





En effet, le Dolby Live est une salle de spectacle de renommée, qui a accueilli de nombreuses superstars mondiales de la pop telles que Bruno Mars ou Lady Gaga. Après sa première tournée mondiale solo « Reverie », Baekhyun promet d’offrir au public américain une performance mémorable, mêlant ses talents vocaux à un spectacle live explosif.





Avant de se rendre aux Etats-Unis, Baekhyun donnera une série de rappels de concert intitulés « Reverie dot ». Ces représentations se tiendront du 2 au 4 janvier au KSPO Dome du Parc olympique de Séoul. Cette double programmation, entre la capitale sud-coréenne et la capitale mondiale du divertissement, illustre la capacité de Baekhyun à séduire aussi bien son public local qu’international.