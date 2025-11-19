Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Disney+ : Jimin et Jungkook de retour pour une deuxième saison de voyage

#News Show-biz l 2025-11-06

Musique coréenne

ⓒ Disney plus
Jimin et Jungkook, membre du groupe BTS, s’apprêtent à embarquer leurs fans dans une nouvelle aventure avec la saison 2 de leur émission de voyage « Are You Sure ?! » sur Disney+. La plateforme américaine a annoncé hier la sortie exclusive de leur série originale, prévue pour le 3 décembre prochain. Cette deuxième saison est placée sous le signe de l’amitié et de la spontanéité.

Jimin et Jungkook relèvent un défi audacieux : partir en voyage sans connaître leur destination à l’avance, avec seulement une valise de 50 centimètres chacun. Les deux artistes ont passé 12 jours à explorer deux pays aux charmes très différents : la Suisse avec ses paysages alpins époustouflants et le Vietnam avec sa culture vibrante et sa gastronomie réputée.

Au total, huit épisodes seront diffusés, à un rythme de deux épisodes chaque mercredi.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >