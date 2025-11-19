Disney+ : Jimin et Jungkook de retour pour une deuxième saison de voyage

ⓒ Disney plus

Jimin et Jungkook, membre du groupe BTS, s’apprêtent à embarquer leurs fans dans une nouvelle aventure avec la saison 2 de leur émission de voyage « Are You Sure ?! » sur Disney+. La plateforme américaine a annoncé hier la sortie exclusive de leur série originale, prévue pour le 3 décembre prochain. Cette deuxième saison est placée sous le signe de l’amitié et de la spontanéité.





Jimin et Jungkook relèvent un défi audacieux : partir en voyage sans connaître leur destination à l’avance, avec seulement une valise de 50 centimètres chacun. Les deux artistes ont passé 12 jours à explorer deux pays aux charmes très différents : la Suisse avec ses paysages alpins époustouflants et le Vietnam avec sa culture vibrante et sa gastronomie réputée.





Au total, huit épisodes seront diffusés, à un rythme de deux épisodes chaque mercredi.