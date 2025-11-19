« Happy Hour » : Park Jin-young dévoile sa nouvelle ballade

ⓒ JYP Entertainment

« Happy Hour » marque le retour de Park Jin-young sur la scène musicale, environ un an après la sortie de « Easy Lover ». Cette nouvelle ballade, dévoilée mercredi, a été entièrement écrite et composée par l’artiste, témoignant une fois de plus de son talent créatif. Le morceau se caractérise par une fusion entre le genre country-pop et les voix harmonieuses de Park Jin-young et Kwon Jin-ah, également présente sur le single.





« Happy Hour » décrit un moment particulièrement universel : cet instant après le travail où l’on met ses écouteurs et on lance sa playlist pour se réconforter après une journée difficile. La thématique reflète la réalité quotidienne de nombreux travailleurs qui cherchent du réconfort dans la musique.





Pour célébrer cette sortie, Park Jin-young tiendra également un concert solo intitulé « HAPPY HOUR » les 13 et 14 décembre prochain au Peace Hall de l’université Kyunghee à Séoul. L’occasion pour les fans de JYP de découvrir cette nouvelle chanson en live et de partager un moment privilégié avec lui.