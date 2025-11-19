« Ms. Incognito » : Jeon Yeo-bin se confie sur son personnage

ⓒ management mmm

L’actrice Jeon Yeo-bin s’est confiée sur son rôle dans le drama ENA « Ms. Incognito », expliquant comment elle a abordé ce personnage complexe aux multiples facettes. Lors d’une rencontre organisée mardi dans un café de la capitale pour célébrer la fin du drama, elle a expliqué sa vision du rôle : « Dans cette œuvre, il y a un énorme contraste entre le groupe Gaseong et le village de Muchang qui servent de décors. J’ai pensé que je devais devenir l’axe central, un personnage qui pèse entre ces deux mondes. »





Dans « Ms. Incognito », l’actrice incarne Kim Young-ran, une garde du corps personnelle du président du groupe Gaseong, Ga Seong-ho, interprété par Moon Sung-geun. Young-ran est une femme endurcie par la pauvreté et les regards pleins de préjugés de son entourage, mais qui conserve une conscience intacte au fond d’elle-même. Après avoir contracté un mariage de convenance avec le président Ga Seong-ho, Young-ran cache son identité et s’infiltre dans le village de Muchang en devenant institutrice. Sous l’identité de Busemi, elle affiche un visage complètement différent de la misérable Young-ran.





« Je voulais que Young-ran ressemble à un chat de gouttière abandonnée », a confié l’artiste. « Elle portait des vêtements qui ne lui allaient pas. Je me suis rappelé l’époque où j’étais désespérée de devenir actrice, et j’ai constamment exprimé le désespoir de Young-ran. » Puis, elle a poursuivi : « Busemi était en fait l’apparence dont Young-ran rêvait, la vie qu’elle voulait vivre en renaissant. Une gentille femme avec des cheveux toujours bien coiffés et des vêtements colorés. »





Les 12 épisodes de « Ms. Incognito » ont été diffusés sur ENA entre le 29 septembre et le 4 novembre dernier.