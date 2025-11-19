32. Les webtoons

Les débuts du webtoon Le webtoon est une bande dessinée numérique à lire en ligne. Il a fait son apparition à la fin des années 1990, dans un marché de la bande dessinée affaibli par la crise financière asiatique. De jeunes auteurs ont commencé à publier leurs œuvres sur leurs sites Internet et blogs, comme Kang Full et Joo Ho-min, aujourd’hui très actifs.





Exposition de bandes dessinées de Heo Young-man, célèbre auteur de BD coréen

ⓒ KBS

Magazine de bandes dessinées des années 1980

ⓒ KBS

L’émergence des plateformes de bandes dessinées Au début des années 2000, des portails comme Daum et Naver ont commencé à publier des webtoons de manière régulière et à proposer des espaces de participation, posant ainsi les bases des webtoons. Les séries à épisodes et le format à défilement vertical comme dans Sunjeong Manhwa de Kang Full, ont offert aux lecteurs une nouvelle expérience de lecture numérique et ont attiré l’attention grâce à des techniques de mise en scène différentes de celles des bandes dessinées sur papier. L’émergence des plateformes en ligne a facilité la distribution des créations, les investissements et l’acquisition de lecteurs, contribuant ainsi à la croissance du marché des webtoons.





Logos de Naver Webtoon et Kakao Webtoon

ⓒ Naver Webtoon, KAKAO WEBTOON

Les auteurs de webtoons Joo Ho-min (à gauche) et Kang Full (à droite)

ⓒ KBS

Pleine croissance à l’ère des smartphones Avec l’émergence des smartphones, les webtoons sont devenus accessibles partout et à tout moment. L’interaction en temps réel via les commentaires a dynamisé la participation des lecteurs et la formation de fandoms. Des webtoons comme Sweet Home et Le plus jeune fils d’une famille de Chaebol ont été adaptés en séries télévisées, en films et en jeux vidéo, augmentant ainsi leur influence sur le marché mondial.





Webtoons adaptés en films et séries

(de gauche à droite : Misaeng, Itaewon Class, Cheese in the trap)

ⓒ tvN, JTBC

S’imposer comme le centre des contenus coréens Les webtoons sont devenus un moteur de croissance essentiel parmi les contenus culturels coréens. Des œuvres basées sur des webtoons et des webromans, comme Solo Leveling sont adaptées en animations et en films, attirant ainsi des fans à l’étranger. Des plateformes telles que Naver Webtoon et Kakao Webtoon renforcent la compétitivité mondiale du contenu coréen grâce à leur expansion internationale et à leur production propre. Les webtoons occupent désormais une place centrale dans la vague coréenne.



