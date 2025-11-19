Jung Seung-hwan dévoile son nouvel album complet « Called Love » après sept ans d’attente

ⓒ Antenna

Le chanteur à la sensibilité unique, Jung Seung-hwan, signe son grand retour avec son nouvel opus complet intitulé « Called Love ».





Sept ans après son précédent album studio, l’artiste y dévoile une maturité musicale remarquable à travers deux chansons principales « Prayer » et « Without You ».





Le premier, « Prayer », exprime le souhait sincère de voir l’être aimé, aujourd’hui parti, trouver à nouveau le bonheur. La voix du vocaliste y enveloppe chaque note comme une résonance chaleureuse qui persiste après l’écoute.





Le second titre phare, « Without You », évoque la nostalgie d’un amour perdu, et cette prise de conscience que le vrai bonheur se cachait dans les gestes simples du quotidien. Sur un tempo médium, la chanson déploie toute la profondeur émotionnelle propre à l’artiste.





Le clip vidéo de « Prayer », sorti en même temps que l’album, a suscité une vive attention. Nous y retrouvons l’actrice Kim Young-ok, grande figure du petit écran en Corée du Sud. La production raconte, l’amour d’un couple à travers les âges, de l’enfance à la vieillesse.





« Called Love » réunit dix pistes au total qui explorent les multiples visages de ce sentiment au fil de la vie. Avec des morceaux qu’il a lui-même écrits et composés, tels que « Hug » ou « Our Story », Jeong Seung-hwan signe un album intime, tissé de souvenirs et de tendresse.