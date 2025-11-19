LE SSERAFIM se hisse en tête du classement japonais Oricon avec son nouveau single « Spaghetti »

ⓒ SOURCE MUSIC

Le premier single de LE SSERAFIM a pris d’assaut le classement Oricon. Selon le célèbre palmarès japonais, « Spaghetti » s’est hissé dès son jour de sortie à la première place du classement quotidien des singles. Le girls band avait déjà occupé la même position en juin dernier avec « Different », son quatrième single japonais. Cette nouvelle performance confirme donc que tous les singles sortis cette année, en Corée du Sud comme au Japon, ont atteint la tête du chart dès leur lancement.





Mais la vague ne s’arrête pas aux frontières asiatiques et « Spaghetti » connaît un succès retentissant sur les plateformes internationales. Au 29 octobre, le titre figurait dans le classement Top Songs d’iTunes dans 81 pays et régions, et s’est même imposé comme numéro un dans 55 d’entre eux, dont la France, l’Inde et l’Italie.





Et pour couronner cette semaine triomphale, LE SSERAFIM a offert une performance spéciale le 30 octobre à Séoul, lors du « GeForce Gamer Festival » organisé par Nvidia au COEX, dans le quartier de Gangnam. Sur scène, Jensen Huang, PDG du géant américain, a lancé avec un sourire que « le monde entier écoute en ce moment de la K-pop » avant d’inviter le public à découvrir « la performance exceptionnelle de LE SSERAFIM ».