NEXZ signe son retour avec son troisième mini-album « Beat-Boxer »

ⓒ JYP Entertainment

NEXZ, le boys band de JYP Entertainment, revient sur scène avec l’énergie d’un véritable champion. Le 27 octobre, les sept membres ont dévoilé leur troisième mini-album intitulé « Beat-Boxer », marquant ainsi un retour explosif. Le titre phare éponyme fusionne les mots « beat » et « boxer », une image qui traduit leur envie de « casser le rythme » avec un impact fulgurant.





L’opus mêle des sonorités minimalistes inspirées du hip-hop et de la dance des années 2000, tandis que le clip met en scène trois équipes de NEXZ s’affrontant dans une compétition haletante pour atteindre le sommet. Fidèles à leur réputation de groupe à performances redoutables, les garçons livrent une chorégraphie d’une intensité à couper le souffle.





Tomoya, Yuu, Haru, Soken, Seita, Huey et Yuki ont participé à toutes les étapes de création, de l’écriture à la composition, en passant par l’arrangement et la chorégraphie. Cet investissement total donne naissance à un disque plus personnel que jamais et confirme leur statut de nouveau poids lourd de la scène K-pop.