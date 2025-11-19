Gyubin explore les saveurs de l’amour avec son nouveau single « Cappuccino »

ⓒ LIVEWORKS COMPANY

L’auteure-compositrice-interprète Gyubin a dévoilé son troisième single « Cappuccino », une chanson où elle met en musique les paradoxes de l’amour.





Sur une base de guitare lumineuse et de rythmes de batterie subtils, l’artiste évoque avec finesse les émotions complexes du sentiment amoureux, qu’elle compare aux saveurs d’un cappuccino, à la fois doux, amer et réconfortant.





Pour ce titre, Gyubin s’est entourée d’une équipe internationale de renom. Parmi eux figurent Sebastian Thott, à l’origine de nombreux succès pour aespa, ITZY ou encore Chungha, ainsi que Jonna Hall, connue pour son travail avec LE SSERAFIM, Choi Yena et FIFTY FIFTY. La compositrice Ciara Muscat et la parolière Jo Yoon-kyung, collaboratrice habituelle de Taeyeon et Red Velvet, complètent ce casting impressionnant.





A propos de cette nouveauté, Gyubin a confié : « Cette chanson capture la saveur de l’amour telle que je la ressens. Comme la mousse blanche d’un cappuccino qui cache un goût fort, l’amour n’est jamais simple et c’est justement cette complexité qui me ressemble. »