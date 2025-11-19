Avec « Trophy », 82MAJOR poursuit son ascension sur la scène K-pop

ⓒ GREAT M Entertainment

Le 30 octobre, 82MAJOR a fait son retour avec son quatrième mini-album intitulé « Trophy ».





Deux ans après ses débuts, le boys band affirme avec ce nouveau disque sa volonté d’inscrire durablement son nom sur la scène K-pop, en dépassant la simple trajectoire de croissance. La chanson phare éponyme évoque le symbole d’un parcours mené avec assurance, malgré la compétition constante et le regard des autres.





Depuis ses débuts en 2023, 82MAJOR a rapidement étendu sa présence sur les scènes locales et internationales. Après leur premier concert solo donné seulement trois mois après leurs débuts, les membres ont enchaîné quatre concerts à guichets fermés, avant d’entamer une tournée en Amérique du Nord, à Taïwan et en Malaisie.





Pour ce comeback, la chorégraphie du titre a été créée par l’équipe WeDemBoyz, donnant au spectacle une ampleur nouvelle. Le clip, signé une nouvelle fois par le réalisateur Kim Sung-wook, renforce quant à lui la dimension visuelle du projet. Fidèles à leur réputation, les garçons misent sur une performance qui conjugue puissance sonore et impact scénique.





Ce quatrième mini-album poursuit la démarche entamée avec leurs précédents projets collaboratifs. Ils ont participé à la sélection des morceaux et à la production, confirmant ainsi leur statut de groupe autoproduit. L’album comprend quatre titres au total : « Trophy », « Say More », « Suspicious » et « Need That Bass ».