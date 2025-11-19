Aller au menu Aller à la page

NMIXX annonce son tout premier concert exclusif après le succès de « Blue Valentine »

#Infos concerts l 2025-11-08

Musique coréenne

JYP Entertainment
NMIXX poursuit sur sa lancée. Après le triomphe de son premier album studio « Blue Valentine », le girls band s’apprête à tenir son premier concert exclusif.

Les 29 et 30 novembre, les six filles inaugureront leur première tournée mondiale intitulée « EPISODE 1 : ZERO FRONTIER » à l’Inspire Arena d’Incheon. C’est un moment symbolique pour eux, car trois ans et neuf mois après leurs débuts, elles présentent enfin leur propre spectacle.

Sorti le 13 octobre, « Blue Valentin » a séduit le public dès les premiers jours. Son titre éponyme s’est hissé à la première place du classement Melon Top 100 en seulement une semaine, le 20 octobre, et y demeure encore aujourd’hui. 

Avec cette série de succès, NMIXX confirme son statut de groupe en pleine ascension et s’apprête à franchir une nouvelle étape de son parcours.
