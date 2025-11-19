Avec « Re:5 », Song So-hee clôt l’année sur le thème du renouveau

Magic Strawberry Sound

Song So-hee, connue sous le nom de « fille de la musique traditionnelle », donnera un concert solo pour clore l’année.





Le 28 octobre, l’artiste a dévoilé l’affiche de son deuxième concert intitulé « 2025 SONG SOHEE CONCERT : Re:5. » L’événement se tiendra les 6 et 7 décembre à la Nodeul Island Live House, à Séoul.





Ce spectacle marquera son retour sur scène un an après « Aesthetic Flow », son tout premier spectacle exclusif organisé en décembre dernier. Avec sa prochaine représentation, la chanteuse souhaite explorer le thème du cycle de la vie et de la renaissance, offrant au public une expérience scénique vibrante et pleine d’énergie nouvelle.