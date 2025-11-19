Lee Seung-yoon revient sur scène avec un concert solo au Blue Square de Séoul

MAREUMO

L’auteur-compositeur-interprète Lee Seung-yoon donnera un concert solo du 12 au 14 décembre à la salle Sol Travel Hall du Blue Square, à Séoul.





Connu pour mêler intensité et douceur, l’artiste séduit par un son puissant et des paroles pleines d’émotion. Lauréat de trois prix aux Korean Music Awards, dont celui d’Artiste de l’année, il s’impose aujourd’hui comme l’une des voix fortes de la scène sud-coréenne.





Tout au long de l’année, Lee Seung-yoon a enchaîné les festivals en Corée et à l’étranger, ainsi qu’à des événements musicaux sur les campus. Selon son agence, ce spectacle sera l’occasion pour lui de faire revivre l’énergie libre et vibrante qu’il a partagée avec le public ces derniers mois, dans une atmosphère plus intime et chaleureuse.