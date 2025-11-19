Le fan-club de Lee Jun-ho fait un don de riz à World Vision

ⓒ O3Collective

L’organisation non gouvernementale internationale de développement et d’aide humanitaire World Vision a annoncé hier que le fan-club de Lee Jun-ho, chanteur, acteur et ambassadeur de l’organisation, avait fait don de 350kg de riz. Ce geste caritatif a été effectué dans le cadre du programme « Dosirak de l’amour », qui vient en aide aux enfants sud-coréens en situation de vulnérabilité alimentaire.





Le fan-club « I Love Jun-ho » s’est mobilisé pour soutenir cette initiative qui fournit des repas équilibrés aux enfants dans le besoin. Le riz sera distribué aux bureaux régionaux de Séoul-Ouest et de Gwangju-Jeolla du Sud, où il servira à préparer les boîtes-repas pour les bénéficiaires du programme.