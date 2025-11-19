Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

« No Next Life » : Kim Hee-sun dans le rôle d’une mère de famille

#News Show-biz l 2025-11-12

Musique coréenne

ⓒ TV CHOSUN
L’actrice Kim Hee-sun signe son retour dans un nouveau rôle de mère de famille quadragénaire confrontée à une rupture de carrière dans le drama « No Next Life » diffusé sur TV Chosun. Dans le premier épisode, on découvre Jo Na-jeong, interprétée par Kim Hee-sun, une ancienne animatrice shopping star qui gagnait des dizaines de millions de wons par an, mais dont la carrière a été interrompue pendant six ans après la naissance de ses deux fils. L’histoire démarre le jour de son 41e anniversaire.

A peine la série lancée, Kim Hee-sun exprime déjà avec finesse les émotions complexes de Na-jeong, une femme qui a dû mettre sa propre vie entre parenthèses pour sa famille, suscitant l’empathie des téléspectateurs.

Le premier épisode a bien démarré avec un taux d’audience de 1,9 %. « No Next Life » est diffusé tous les lundis et mardis sur TV Chosun, jusqu’au 16 décembre.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >