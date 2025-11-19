« No Next Life » : Kim Hee-sun dans le rôle d’une mère de famille

ⓒ TV CHOSUN

L’actrice Kim Hee-sun signe son retour dans un nouveau rôle de mère de famille quadragénaire confrontée à une rupture de carrière dans le drama « No Next Life » diffusé sur TV Chosun. Dans le premier épisode, on découvre Jo Na-jeong, interprétée par Kim Hee-sun, une ancienne animatrice shopping star qui gagnait des dizaines de millions de wons par an, mais dont la carrière a été interrompue pendant six ans après la naissance de ses deux fils. L’histoire démarre le jour de son 41e anniversaire.





A peine la série lancée, Kim Hee-sun exprime déjà avec finesse les émotions complexes de Na-jeong, une femme qui a dû mettre sa propre vie entre parenthèses pour sa famille, suscitant l’empathie des téléspectateurs.





Le premier épisode a bien démarré avec un taux d’audience de 1,9 %. « No Next Life » est diffusé tous les lundis et mardis sur TV Chosun, jusqu’au 16 décembre.