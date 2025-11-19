Séoul-Paris : 140 ans, ça se fête !

En 2026, la République de Corée et la France vont célébrer le 140ᵉ anniversaire de leurs relations diplomatiques, établies par le traité d’amitié, de commerce et de navigation du 4 juin 1886. Pour présenter les grandes lignes des festivités, une conférence de presse a été organisée, le mardi 11 novembre, à l’ambassade de France à Séoul.





A l’invitation de Monsieur Philippe Bertoux, ambassadeur de France en Corée du Sud, et Monsieur Pierre Morcos, conseiller de coopération et d’action culturelle, KBS WORLD Radio s’est rendue sur place.



