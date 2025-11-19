Séoul-Paris : 140 ans, ça se fête !

En 2026, la République de Corée et la France vont célébrer le 140ᵉ anniversaire de leurs relations diplomatiques, établies par le traité d’amitié, de commerce et de navigation du 4 juin 1886. Pour présenter les grandes lignes des festivités, une conférence de presse a été organisée, le mardi 11 novembre, à l’ambassade de France à Séoul.
A l’invitation de Monsieur Philippe Bertoux, ambassadeur de France en Corée du Sud, et Monsieur Pierre Morcos, conseiller de coopération et d’action culturelle, KBS WORLD Radio s’est rendue sur place.
Une année de créativité, d’opportunités et de solidarité, tel est le slogan de la célébration des 140 ans des relations diplomatiques Séoul-Paris. Quels ont été les moments forts durant ces 139 dernières années ? Et pour les impatients, qu’aurons-nous droit en 2026 ?
■Pour écouter nos derniers entretiens avec M. Bertoux,
Francophonie 2025 : l’ambassadeur de France à la KBS (Ⅰ)
Francophonie 2025 : l’ambassadeur de France à la KBS (Ⅱ)
Séoul-Paris, de Gwanghwamun à la Tour Eiffel