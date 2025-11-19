HYBE organise son « Global Leadership Summit » à Incheon

ⓒ HYBE Labels

HYBE a organisé de mardi à hier son « Global Leadership Summit » à Incheon, rassemblant les dirigeants et responsables opérationnels de ses filiales situées dans six régions du monde : Corée du Sud, Japon, Etats-Unis, Amérique du Sud, Chine et Inde.





Environ 80 personnes ont participé à cet événement ce qui en fait l’édition la plus importante à ce jour. Parmi eux, Bang Si-hyuk, le visage de HYBE, président du conseil d’administration du géant sud-coréen, Lee Jae-sang, le directeur général ou encore des responsables des branches régionales. Le sommet a porté sur l’examen de l’état d’avancement des principales activités, le partage des objectifs et des orientations des plans d’affaires par région, ainsi que des discussions sur les moyens de créer des synergies entre les différents pôles mondiaux du groupe.





Le Global Leadership Summit est un événement au cours duquel les cadres dirigeants examinent la stratégie de croissance de l’entreprise. Organisé pour la première fois en juin 2023, cette édition était la quatrième.