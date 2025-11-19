Festival du film européen : le musée d’histoire de Séoul accueille la 11e édition

ⓒ Seoul Museum of History

Le musée d’histoire de Séoul organise actuellement la 11e édition du Festival du film européen qui a ouvert ses portes vendredi dernier. Cette année, le festival se déroule sous le thème « Époques précaires et nos histoires », présentant des films qui abordent les réalités auxquelles l’Europe est confrontée : la guerre, l’instabilité politique et sociale, les réfugiés et les questions de genre, entre autres.





Le film d’ouverture était « Les feuilles mortes » du réalisateur finlandais Aki Kaurismaki. L’œuvre a remporté le Prix du jury au 76e Festival de Cannes.





Au total, 22 films provenant de 22 pays européens seront présentés durant cet événement cinématographique, qui durera jusqu’au 30 novembre, incluant notamment des productions d’Espagne, d’Irlande, du Portugal, ou encore d’Allemagne.