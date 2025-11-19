33. La naissance d’une puissance spatiale

Les débuts des satellites artificiels de la République de Corée La Corée du Sud a jeté les bases juridiques du développement spatial avec la promulgation, en 1987, de la Loi sur la promotion du développement de l’industrie aérospatiale, et en 1989, des chercheurs du KAIST ont commencé à développer des satellites en collaboration avec l’université de Surrey au Royaume-Uni. En 1992, avec le lancement réussi de Uribyeol-1, la Corée du Sud est devenue un pays possédant des satellites avec les lancements successifs d’Uribyeol 2 et 3, des satellites polyvalents Arirang 1 et Cheollian 1, élargissant ainsi le champ technologique à l’observation de la Terre, aux communications et à la météorologie.





Août 1992, lancement avec succès de Uribyeol 1

ⓒ KBS

Naro, point de départ du développement des lanceurs spatiaux en Corée Avec le développement des satellites artificiels, le développement de lanceurs pour envoyer des satellites dans l’espace a également été poursuivi. En 1989, l’Institut coréen des sciences et technologies aérospatiales a été fondé, et en 1993, avec le lancement de la KSR-1, le développement des lanceurs nationaux a véritablement débuté. Ensuite, la fusée Naro, développée en coopération avec la Russie, a réussi son troisième lancement en 2013, après deux échecs. Ainsi, la Corée du Sud est devenue un pays capable de lancer des engins spaciaux depuis son propre territoire, établissant les bases d’une véritable autonomie technologique en matière de lanceurs spatiaux.





KSR nº1, nº2, nº3

ⓒ KBS

Naro-ho lancée avec succès en 2013 après 3 tentatives

ⓒ KBS

Succès du lanceur entièrement national, Nuri Fort de l’expérience de Naro, la Corée du Sud a entrepris le développement du lanceur entièrement national Nuri et a réussi son deuxième lancement en 2002. Elle est ainsi devenue le septième pays au monde capable de lancer de manière autonome des satellites de plus d’une tonne. Le taux de production nationale de Nuri est supérieur à 96 % et toutes les étapes, de la conception à la fabrication, aux tests et au lancement, sont réalisés avec des technologies sud-coréennes permettant au pays de renforcer son expérience et sa confiance dans le développement de lanceurs.





(à gauche) Nuri-ho en préparation, (à droite) Succès du lancement de Nuri-ho

ⓒ KBS

Envolée vers une future puissance spatiale En août 2022, la Corée du Sud a lancé son premier satellite d’exploration lunaire, Danuri, et quatre mois plus tard, il est entré en orbite autour de la Lune, devenant ainsi un pays capable d’envoyer un engin en orbite lunaire. De plus, des plans à long terme sont en cours, visant un atterissage sur la Lune en 2032 et une exploration de Mars en 2045. Les défis et succès des missions telles que Uribyeol, Naro, Nuri et Danuri sont devenus des tremplins importants pour la Corée du Sud afin de devenir une puissance spatiale.



