Crush prépare trois soirées exceptionnelles pour conclure 2025

Pnation

Le chanteur Crush retrouvera son public en décembre pour son concert de fin d’année.





Selon son agence P Nation, l’artiste donnera trois représentations du 19 au 21 décembre au gymnase de Jamsil, à Séoul, sous le titre « 2025 CRUSH CONCERT [CRUSH H★UR] ».





Ce spectacle rassemblera toute la richesse de son univers musical. Il mettra en avant ses nombreux titres à succès, des morceaux plus récents et une mise en scène soignée, à la hauteur de sa réputation d’artiste de scène hors pair.





Comme chaque année, Crush clôturera 2025 par une série de concerts empreints d’émotion et de partage avec ses fans. Ses représentations, toujours marquées par de nouvelles tentatives et une énergie sincère, promettent une nouvelle fois un moment inoubliable pour ce mois de décembre.