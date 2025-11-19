DAY6 célèbre ses dix ans avec un concert spécial au KSPO Dome en décembre

JYP Entertainment

Le groupe de rock DAY6 célébra son dixième anniversaire avec un concert spécial prévu du 19 au 21 décembre au KSPO Dome, à Séoul. Intitulé « 2025 DAY6 Special Concert ‘The Present’ », l’événement marquera la fin d’une année particulièrement riche pour le groupe.





La salle du KSPO Dome revêt une signification particulière pour DAY6. En mai dernier, le groupe y avait donné six concerts en réunissant plus de 96 000 spectateurs. En août, il avait poursuivi cette dynamique avec un concert au stade de Goyang, lançant ainsi sa tournée du dixième anniversaire « The Decade ».





Avec cette nouvelle série de représentations, DAY6 compte montrer l’évolution de son parcours et la maturité de son identité musicale. La tournée « The Decade » se poursuivra jusqu’en janvier prochain, avec des dates prévues à Hong Kong, Manille et Kuala Lumpur.