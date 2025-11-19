Aller au menu Aller à la page

Korean
Français

Dynamic Duo affiche complet pour sa série de concerts de fin d’année

#Infos concerts l 2025-11-15

Musique coréenne

Amoeba Culture
Le duo hip-hop Dynamic Duo a une nouvelle fois confirmé son incroyable popularité.

Les billets pour son concert exclusif à Séoul ont tous été vendus en trois minutes seulement, dès l’ouverture des réservations en ligne le 4 novembre. Les trois dates prévues ont ainsi affiché complet en un temps record.

La tournée, intitulée « 2025 Dynamic Duo Concert ‘In The Long Run’ », passera par plusieurs grandes villes : Busan les 20 et 21 décembre, Daegu le 24, Gwangju le 27, avant de se conclure à Séoul, au gymnase Jangchung, les 23, 24 et 25 janvier prochains.

Figures majeures de la scène hip-hop sud-coréenne, Gaeko et Choiza offriront un spectacle mêlant leurs plus grands titres à des performances live énergiques. Leur complicité sur scène, leur sens de l’humour et une sélection minutieuse d’invités promettent une série de concerts aussi festifs que mémorables.
